Lutto in Serie A | un minuto di silenzio per le vittime in Turchia | è ufficiale

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La FIGC ha disposto undiinA e in tutti i campionati nazionali per commemorare ledel terremoto che ha colpitoe Siria. La settimana che volge al termine è stata attraversata dal dramma. Un terremoto di magnitudo 7,8 si è abbattuto su alcune zone dellae della Siria. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

É mancata la ex sciatrice Elena Fanchini, aveva 37 anni ed era malata da tempo: vinse l’argento a Bormio nel 2005 La ex sciatrice Elena Fanchini è morta oggi all’età di 37 anni. Malata da tempo di ...La campionessa bresciana lottava da tempo contro un grave male: Ha partecipato a sei edizioni dei Mondiali e a tre Olimpiadi ...