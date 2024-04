Biasin | L’Inter non ha finito - ma appena iniziato! Forti nello spirito

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 aprile 2024) Non può mancare il commento di Fabrizio, giornalista e grande tifoso nerazzurro, a conclusione della magica giornata di festeggiamenti del. INTENTI – Fabrizio, intervenuto in collegamento con lo studio di Pressing, racconta da tifoso le emozioni provate nel corso della festa scudetto del. Il giornalista, anche sulle sue sensazioni per il futuro, dichiara: «È stata una giornata meravigliosa, ho avuto la fortuna di stare in Piazza Duomo fino a tardi e c’era un’atmosfera e un affetto incredibile, per una squadra che ha dimostrato di esseressima sul campo ma di avere anche unoche non sempre si è visto, anche in squadre vincenti. Il fatto che quest’anno ci sia stata una comunione d’intenti generale è la riprova di questa festa». Le certezze di ...