Caressa | Rosa Inter più forte All’inizio però non era così

(Di lunedì 29 aprile 2024) Fabioricorda l’inizio dell’anno, quando più di qualcuno non dava tanto peso all’per lo Scudetto. Le sue parole su Sky Sport.– Fabioha analizzato il livello dei nerazzurri: «Ladell’si è dimostrata più, in partenza non era data. Dumfries ha dato quello che doveva dare, non è stato indimenticabile ma nel momento giusto c’è stato. Pavard ha fatto un campionato pazzesco in una posizione che lui vuole, cioè terzo a destra, è proprio il ruolo suo. Thuram ha fatto una stagione strepitosa. Ricordiamoci che anche Frattesi ha fatto panchina tutto il campionato, ed era considerato molto più di un’alternativa. Mkhitaryan ha avuto un rendimentocostante nel corso del ...

