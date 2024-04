Diffidati Genoa-Cagliari | i giocatori di Gilardino a rischio squalifica in vista del Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Alle 20:45 di oggi, lunedì 29 aprile, ilospiterà ilal Ferraris in occasione della trentaquattresima giornata di Serie A. Obiettivi diversi per le due squadre. Quella di Albertopuò dirsi già salva, mentre i sardi di Claudio Ranieri hanno bisogno ancora di punti per regalarsi la salvezza. Il calendario delperò non è certo dei più facili in questo rush finale. Dopo il, Retegui e compagni dovranno sfidare, Sassuolo, Roma e Bologna. Indella partita contro i rossoneri, sono quattro ini in diffida: due difensori come Mattia Bani e Alessandro Vogliacco, un centrocampista come Kevin Strootman e un attaccante come Albert Gudmundsson. Sono loro i...