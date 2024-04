Il dovere politico di non ignorare le tesi aberranti del generale Vannacci

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 aprile 2024) La prova che la guerra di liberazione ha sortito qualche buon effetto, a cominciare dalla libertà di pensiero e dalla libertà di parola, è ilRoberto. Semmai c’è da chiedersi come ilabbia potuto scalare le gerarchie dell’esercito della Repubblica visto che la Costituzione è in vigore anche per i militari. Ilpensiero è costellato di autentiche perle. Prima il giudizio sprezzante sugli omosessuali, poi la sufficienza pelosa con cui ha vissuto il 25 aprile, che non ha celebrato, poi la dichiarazione che i bambini disabili devono frequentare classi scolastiche separate, infine l’affermazione: «Sono i giovani in piazza che si mettono nella condizione di essere manganellati», Pisa inclusa, quando gli studenti sfilavano a mani nude e a volto scoperto. Seconda prova: Salvini è alle corde ...