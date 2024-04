Sonny - Khad - Rosan -a, Joe e Dani -le, chi lascia L’Isola | i sondaggi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 aprile 2024) Durante la quinta puntata dedei Famosi sono finiti in nominationOlumati,na Lodi, Joe Bastianich, Alvina Vereconi Scortecci, Pietro Fanelli eele Radini Tedeschi. Venerdì scorso però, dopo essere tornato dalla missione affidatagli dallo spirito del, Pietro Fanelli ha deciso di abbandonare l’Honduras. A causa del ritiro del giovane poeta, la produzione del reality ha chiuso e poi riaperto il televoto: “Dopo il ritiro di Pietro, il televoto di questa settimana è stato chiuso, verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination e si chiuderà durante la diretta di lunedì sera nella sesta puntata dedei Famosi. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso gli sms verranno ...