Scrivete Georgia - non Giorgi - e altri consigli antifascisti per le Europee

(Di lunedì 29 aprile 2024), nona, o se voleteSakartvelo, il nome originale del piccolo e tenace paese del Caucaso meridionale, laappunto, che da giorni scende in piazza con le bandierecontro l’ingerenza russa, in una riedizione caucasica della rivoluzione della dignità ucraina di EuroMaidan. Tra poco più di un mese si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo con il rischio di inquinamento da fake news russe e la minaccia dei missili di Putin, ma la politica italiana discute di tutto tranne che di questioni. Una metà dei partiti del nostro arco costituzionale ha votato contro la risoluzione europea che invitava a tenere alta la guardia contro la disinformazione russa. Le liste elettorali sono occupate da putiniani a cinque stellette ...

La guerra non ferma la Gpa, in Ucraina i parti «per altri» sono in aumento - È uno dei pochi paesi al mondo dove è una pratica legale, con le madri coinvolte che sono pagate, e le richieste non si fermano. Anche se questo suscita dubbi etici – con inchieste giornalistiche che ...

Continua a leggere>>

ADL ha deciso: ritiro prolungato se va male con la Roma - Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la prima conseguenza della sconfitta di Empoli scatterà ufficialmente oggi ...

Continua a leggere>>

Dalla georgia – Rinnovo Napoli-Kvaratskhelia in stand-by. Un top club tenta il colpo! - Secondo quanto riporta l’edizione georgiana de La Gazzetta dello Sport, Mamuka Jugeli, procuratore di Kvaratskhelia, incontrerà De Laurentiis per il rinnovo del suo assistito la settimana prossima. Il ...

Continua a leggere>>