(Di lunedì 29 aprile 2024) AGI - Comincia alla Reggia di, guidato dalla Presidenza italiana, il G7. La riunione ministeriale si svolge oggi e domani e sarà articolata in quattro sessioni. L'apertura e' fissata alle 10 con la plenaria dei ministri. Seguira', dopo la "foto di famiglia", la sessione di lavoro dedicata ale all'. Nel pomeriggio, dopo le 16.30, si svolgera' la sessione, che concludera' la prima giornata. Una nuova riunione plenaria di tutti i Ministri aprira' la giornata di martedi'. La conferenza stampa congiunta del ministro italiano Gilberto Pichetto con gli omologhi di Giappone e Canada, precedente e prossima presidenza G7, e' programmata per le 14.30 e concludera' di fatto i lavori della ministeriale, che avra' l'obiettivo ...

Il rispetto per l'ambiente è qualcosa a cui anche le grandi aziende non possono più non tenere conto. Non è un processo immediato, c'è bisogno di tempo per cambiare il sistema di produzione o di fornitura dei servizi, l'importante è però iniziare il prima possibile nella transizione. Le strategie ...

(Adnkronos) – Un palinsesto di oltre sessanta eventi che, dal 20 al 28 aprile, nella città di Torino e in Piemonte coinvolgerà soggetti pubblici, imprese, giovani, artisti e società civile sui temi green: è stato annunciato oggi a Roma, nel corso di un evento al Tempio di Adriano, il calendario ...

Al via a Venaria il G7 su ambiente, energia e Clima - La riunione ministeriale presso la Reggia, articolata in quattro sessioni, si svolgerà oggi e domani: tutto il programma con gli interventi in calendario ...

Passaggio al mercato libero dell’energia elettrica, verso un futuro più green - A partire da questa data, infatti, terminerà il regime di mercato tutelato elettrico, le cui condizioni economiche sono stabilite da ARERA (Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente); questo ...

Fine servizio di maggior tutela: facciamo il punto sulle offerte luce e gas del mercato libero - Anche in questo caso, dunque, le condizioni economiche e contrattuali andranno a variare e saranno definite direttamente dall’ARERA (Autorità di Regolazione per energia, Reti e ambiente). In caso di ...

