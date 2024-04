TUM vince l’edizione inaugurale dell’Abu Dhabi Autonomous Racing League di ASPIRE sul circuito di Yas Marina

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 29 aprile 2024) La TUM ottiene la vittoria con un sorpasso all’ultimo giro davanti a CONSTRUCTOR, POLIMOVE e UNIMORE Sua Altezza lo sceicco Theyab ha consegnato il trofeo del campionato assieme a Sua Eccellenza Faisal Al Bannai La corsadi auto autonome ha attirato oltre 10.000 spettatori sule oltre 600.000 spettatori online in 12 ore Otto automobili completamente autonome gestite dall’IA hanno corso per aggiudicarsi il premio in denaro da 2,25 milioni di USD Quattro automobili a guida autonoma hanno corso ruota a ruota nel primo esperimento a livello globale L’ex pilota di F1 Daniil Kvyat ha stupito le folle con una vittoria di misura di 10,38 secondi nella gara dell’IA vs. umani Serie per accelerare l’adozione e lo sviluppo dell’autonomia e consentire la mobilità futura ABU, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS ...