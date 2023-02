F1 | Ferrari SF-23 più leggera ed efficiente della F1-75 | indiscrezioni dalla Germania lodano il nuovo progetto

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dal 14 febbraio ne sapremo sicuramente di più. Rumours o voci, fate voi, sulla nuovache sarà presentata nel giorno di San Valentino dalle ore 11.25 a Maranello. Dopo che la Red Bull, nel giorno del lancio, ha giocato un po’ a nascondino come suo solito, non svelando le caratteristicheRB19, la Rossa si prepara a svelare le proprie forme con uno spirito diverso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport alcuni giorni fa, la SF-23, questo il nomenuova monoposto del Cavallino Rampante, finirà sotto i riflettori nella sua veste vera e non certo “farlocca”. L’obiettivo sarà poi quello di portarla in pista a Fiorano per alcuni giri, poco dopo l’unveiling, prima dello Shakedown vero e propria che dovrebbe tenersi a Imola nei giorni successivi, prima dell’inizio dei test in Bahrain, in programma dal 23 al 25 febbraio. Per ...