Edoardo Tavassi affronta Nikita Pelizon | “Solo quando c’è il riflettore”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, alcuni concorrenti hanno dimostrato di avere qualche difficoltà a interagire con. In più occasioni, infatti, sono nati dei contrasti sfociati poi in liti e nomination. Tra queste persone c’è anche. Durante la serata di ieri, dopo essersi riuniti in cortiletto, i due hanno cercato di fare chiarezza sulle loro divergenze. Si sono soffermati anche sull’imitazione fatta da Milena Miconi durante il GF Vip Night dello scorso giovedì. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,critica: “Se c’è la nomea…”continua ad avere dei dubbi sul comportamento di ...