Ed era sempre lì la notte tra domenica e lunedì, quando undi 7.8 di magnitudo , con epicentro proprio nell'omonima provincia, ha devastato l'interasud - orientale e il nord della ...2023 - 02 - 08 16:31:26 Sale il bilancio delle vittime Sale a oltre 11.700 il bilancio delle vittime deline Siria. 2023 - 02 - 08 16:30:25 Il racconto di Sara e Silvia, due studentesse Erasmus fuggite in pigiama a Kilis Tra pochi giorni avrebbero dovuto iniziare un corso di fotografia ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 9.500 morti. Ancora nessun contatto con l'italiano disperso - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, oltre 11 mila morti: le news in diretta La Stampa

Terremoto Turchia-Siria, oltre 11.700 morti | Tajani: "Contattati tutti gli italiani sul posto, tranne Zen" | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

Terremoto in Turchia e Siria, cos’è l’epidemia sismica e quali sono i rischi Sky Tg24

Turchia e Siria, l’esperto: “Con faglie di queste dimensioni e così tanta energia è possibile… Il Fatto Quotidiano

Migliaia di morti e devastazione in Turchia e in Siria. Gli aiuti per il terremoto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì sono pochi e complessi. Faticheranno ad arrivarne anche nei prossimi giorn ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...