Funerale Carlo Lenatti - l’addio al 38enne rimasto vittima dell’infortunio sul lavoro nel Comasco

Si chiama Carlo Lenatti l’imprenditore edile morto martedì mattina nell’incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere di Laglio, sul lago di Como. Aveva 38 anni e viveva a Montagna in Valtellina, in provincia di Sondrio. L'uomo era stato chiamato ad effettuare degli scavi in un'area in pendenza ...

