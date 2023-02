Terremoto in Turchia e Siria | il bilancio dei morti arriva a 9 000

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Sono oltre 8.700 le vittime delin. L'autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri ha aggiornato ad Ankara ildei, saliti a 6.234. I Caschi Bianchi, ...

Leggi anche Chi è l'italiano disperso nelin, l'imprenditore Angelo Zen: "Non siamo riusciti a contattarlo" Sisma ine Siria, è una ecatombe per ilda 7,9 gradi ...Ma il Papa prega anche per lae la Siria 'duramente colpite dalche ha provocato migliaia di morti e feriti' e incoraggia a portare aiuto a popolazioni già provate da anni di guerra.

Terremoto in Turchia e Siria: oggi nuova ondata di forti scosse la Repubblica

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 8700 morti. Ancora nessun contatto con l'italiano disperso - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria, le vittime salgono a oltre 8.700 La Stampa

Mario Tozzi sotto attacco per un tweet sul terremoto in Turchia: «Ecco cosa succede quando i contadini...» Open

Terremoto in Turchia e Siria, cos’è l’epidemia sismica e quali sono i rischi Sky Tg24

Kurdistan: la terra dei Curdi, «un popolo di antica storia, che la storia stessa ha ripartito entro i confini di cinque patrie diverse; oggi forse un popolo-pedina sulla scacchiera degli interessi pet ...Squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte a Gaziantep, in Turchia, estraendo altri corpi dalle macerie di migliaia di edifici abbattuti dal ...