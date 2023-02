Laura Pausini festeggia il compleanno della figlia Paola Carta | «10 anni pieni di luce»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)ha condiviso con i suoi fan una foto dolcissima insieme a suo marito e alla loro. Leggi anche: Selvaggia Lucarelli affonda Chiara Ferragni a Sanremo: «L’esposizione sui social è il meglio per i figli o per il guadagno?» La bimba ha appena compiuto 10e nello scatto appare sorridente vicino...

... dall'assenza del reggiseno ai peli pubici in vista sui red carpet, passando per la castigatala quale in un indimenticato concerto si è sentita di affermare 'Vabbè, la tengo como todas'...La direzione di Pippo Baudo fece emergere nuove voci, destinate poi a rappresentare la canzone italiana all'estero, come(vincitrice della categoria Giovani 1993), Biagio Antonacci, ...

Laura Pausini, gli auguri alla figlia Paola: "Eri il mio sogno" Mediaset Infinity

Laura Pausini, assolta la donna che fece sparire i giocattoli dalla tomba della nipote il Resto del Carlino

Laura Pausini 1993-2023: da Sanremo alla conquista del mondo Corriere Romagna

La continua evoluzione di Sky Glass nella nuova campagna con Laura Pausini Digital-Sat News

Laura Pausini svela le coordinate dell’evento, unico al mondo, con cui festeggerà 30 anni di carriera All Music Italia

La figlia di Laura Pausini cresce e diventa sempre più uguale alla sua famosa mamma! Guarda la foto all'interno dell'articolo!È passato quasi un giorno ma ancora non si parla d'altro: l'"abito senza vergogna", il (finto) nude look di Chiara Ferragni che, nella sua serata d'esordio a Sanremo, ...