Incendio a Ischia | case lambite dalle fiamme

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn vastosi è sviluppato nel pomeriggio di oggi in località Montagnone di. Lehanno riguardato un’ampia area boscata, di circa 3 ettari, distruggendo arbusti, sottobosco e lambendo alcune abitazioni, ma senza alcuna conseguenza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno operato attaccando l’su due fronti, intervento reso difficile dal vento. La colonna di fumo e lesono visibili da diversi chilometri di distanza. “Si tratta dell’ennesimo schiaffo al nostro patrimonio boschivo – dichiarano il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli con il responsabile locale di Europa Verde Mariarosaria Urraro – un danno enorme che si somma ai disastri e tragedie degli ultimi mesi”. Le cause ...

Alimentate dal vento, le fiamme di un rogo appiccato da alcuni contadini della zona, hanno distrutto nel pomeriggio di ieri un'area semi boschiva al Montagnone di. A finire distrutti dal fuoco, sterpaglie, arbusti e albero di basso fusto in una area che si trova non lontano da Via Quercia, la strada solo paerzialmente carrabile attraverso la quale poi ...Un territorio fragile da maneggiare con cura, da proteggere dall'abusivismo edilizio -... Da sempre il nostro tallone d'Achille, infatti le cause naturali di unboschivo sono ...

