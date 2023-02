Il mondo dello sport piange Elena Fanchini | la sciatrice aveva 37 anni

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un grave lutto nelitaliano. E’ morta all’età di 37la. L’azzurra era malata da tempo, si è spenta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia. Fu argento nella discesa libera ai Mondiali di Bormio/Santa Caterina Valfurva. Sorella di Nadia, anche lei argento iridato nel 2013, e di Sabrina. Nata il 30 aprile 1985 a Lovere (Bergamo) ed entrata in Nazionale nel 2003, in carriera ha vinto un argento mondiale in discesa nel 2005 e ha conquistato due vittorie in Coppa del. Dopo la discesa di Cortina, tre settimane fa, Sofia Goggia lededicato la vittoria IN AGGIORNAMENTOFace.