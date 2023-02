Eurocup | la Dolomiti Energia Trentino si arrende nell’ultimo quarto al Turk Telekom Ankara

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) LaTrento sinel Round 14 incontro ile resta a 2 vittorie nella propria stagione europea. Il miglior realizzatore bianconero è stato Forray (18 punti, 7 assist e 4 rimbalzi), Flaccadori (18 punti, 7 assist) e i 12 punti a testa di Grazulis e Atkins. Partenza a basso punteggio e, dopo le iniziative di Flaccadori anche per il tagliante Grazulis, Grant si carica gli ospiti sulle spalle e poi Yagmur realizza da tre punti per il sorpasso (4-7). Trento è comunque sempre sul pezzo e capitan Forray realizza sia da lontano che da vicino che assistendo Udom, replicando così al cecchino Yilmaz (14-12). Nella fase finale del primo periodo, salgono i livelli degli attacchi, Forray realizza ancora assieme a Udom ma l’ingresso ...

40 - 43; 54 - 59)ENERGIA TRENTINO: Conti 6, Forray 18, Zangheri ne, Flaccadori 18, Udom

