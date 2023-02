Coppa di Germania | l'Eintracht passa con doppio Kolo Muani e manda un messaggio al Napoli

Termina 0 - 2 il match tra SV Sandhausen e Friburgo , incontro valido per gli ottavi di finale didi2022/23 . La partita è stata decisa dalle reti di Lienhart e Peteresen all'87' e al 95 . Bene anche l' Eintracht di Francoforte , che batte 4 - 2 l'SV Darmstadt 98. I gol decisivi ...Eintracht vince anche inIn campo questa volta per ladidopo il successo nel weekend per il campionato, i biancorossi si impongono per 4 - 2 contro il Darmstadt. La sblocca Kolo ...

L'Eintracht Francoforte, che affronterà il Napoli negli ottavi di Champions League, si qualifia per i quarti di Coppa di Germania. L'Eintracht batte in casa e in rimonta 4-2 il Darmastadt. Padroni di ...