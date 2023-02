Chi c’è dietro un sito web?

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) di Camilla Vagnozzi La scorsa settimana all’interno della rubrica “Verificare le notizie” abbiamo scritto di quanto sia importante conoscere (e riconoscere) la fonte di una notizia online. Dal momento che molte delle informazioni che circolano in Rete provengono da siti Internet, oggi parliamo dell’importanza di scoprire chi c’èad un. Si tratta, in parole molto semplici, di capire meglio qual è la fonte del contenuto che stiamo leggendo, sperando che la sua origine possa chiarirci il contesto in cui l’informazione è nata e la sua finalità. La sezione “Chi siamo” (e tutte le altre)Se è la prima volta che ci si imbatte in un, è buona abitudine prendersi qualche momento per analizzarlo nei dettagli, esplorando le diverse sezioni e cercando di raccogliere quante più informazioni possibili su ...