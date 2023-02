Caro adolescente | fai attenzione a Sanremo e a certi modelli | esci e socializza con gli altri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Scrivo a unche nella sua cameretta guarda alla tv o sul telefonino il Festival diragazzo fai, dietro alla presentazione di canzonette questa kermesse è costruita per inquinare la tua mente. In un libro che ho scritto recentemente, Intelligenza del desiderio, uso la parola dura, ma efficace, di me**a per indicare quello che vogliono introdurre nella tua vita psichica, in particolare nel tuo inconscio. Il messaggio principale che ti trasmettono è che occorre desiderare di essere dei cantanti o delle soubrette influencer. Questa, ahimè, pare l’unica alternativa all’osannare il calciatore e la velina. Vogliono inculcarti in mente l’idea che questi sono i ruoli sociali cui tendere. Perché lo fanno? Perché in questo modo solo uno su un milione di adolescenti come te raggiungeranno ...