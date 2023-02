Calciomercato prolungato dopo la strage del terremoto in Turchia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)le ultime ore tremende vissute dagli abitanti die Siria, anche la Fifa sta provando a fare qualcosa. Ovviamente dal punto di vista calcistico, nel tentativo di aiutare i club turchi. La Fifa ha infatti risposto positivamente alla richiesta della federazione turca di prolungare il mercato., le ultime sul calcio Infatti la federazione turca aveva chiesto alla Fifa la possibilità di prolungare la chiusura del, per dare il tempo a tutti i cittadini turchi di occuparsi alle ricerche ed alla ricostruzione. La federazione internazionale ha subito risposto in maniera positiva, accettando la richiesta di prolungamento di dieci giorni. FOTO: Getty – Eintracht Francoforte-Darmstadt-minuto di silenzio Questo il comunicato della federazione turca: “In ...

La Fifa si è pronunciata in merito alla richiesta di allungare la sessione didopo il terremoto Di seguito il comunicato pubblicato dalla federcalcio turca sulla fine del. COMUNICATO - "In conformità con il regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori, vincolante anche a livello nazionale; Il secondo periodo di trasferimento ...Ilturco, la cui chiusura era prevista per stasera, verràdi altri 10 giorni. A comunicarlo la Federcalcio turca con una nota. 'In conformità con il regolamento Fifa sullo Status ...

