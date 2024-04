NASCAR Cup Series - Hamlin resiste a Larson e vince a Dover

(Di domenica 28 aprile 2024) Terza gioia nellaCup2024 per Dennyin quel di. Il #11 di Toyota festeggia nella Monster Mile la 54ma affermazione in carriera, il portacolori del Joe Gibbs Racingdopo un lungo duello contro la Chevrolet Camaro #5 di Kyle. Dopo le prime due Stage vinte da Martin Truex (Joe Gibbs Racing Toyota #19) e Kyle(Hendrick Motorsport Chevrolet #5) senza particolari colpi di scena, la ‘Würth 400’ è entrata nel vivo a 100 giri dalla fine con Dennyal comando. Il veterano di Joe Gibbs Racing ha tentato dire alle Chevy Camaro di Hendrick, una missione non scontata nel particolare short-track completamente ricoperto in cemento. Il #11 del gruppo ha tenuto a bada Kyle ...

