Franco Di Mare - mesotelioma | che cos’ - sinto -i, come si cura

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilè un tipo di cancro che si sviluppa nel mesotelio, uno strato sottile di tessuto che riveste la maggior parte degli organi interni. È principalmente causato dall’esposizione all’amianto, un materiale isolante una volta ampiamente utilizzato nell’edilizia e in altre industrie. La malattia ha colpito ancheDi, inviato della Rai, che ne ha parlato in televisione da Fabio Fazio. Cheè il? Ilsi manifesta quando le cellule del mesotelio subiscono mutazioni nel loro DNA. Queste mutazioni fanno sì che le cellule crescano e si dividano in modo incontrollato. Poiché queste cellule anormali si accumulano, possono forun tumore. Sebbene ilcolpisca principalmente la pleura (il ...

(Adnkronos) – "Mi sono preso il mesotelioma , un tumore molto cattivo". E' la scioccante rivelazione di Franco Di Mare , giornalista della Rai, a Che tempo che fa. Di Mare , 68 anni, parla a Fabio Fazio con l'ausilio di un respiratore, indispensabile per far fronte agli effetti della malattia.

