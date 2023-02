Terremoto tra Turchia e Siria | oltre 5 000 morti Tra i dispersi anche un italiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ankara – Continua a crescere ora dopo ora il tragico bilancio deineldi magnitudo 7.7 della scala Richter che si è verificato ieri al confine tra. Sono5.000 le vittime accertate. Nelle ultime ore i soccorritori turchi hanno estratto altri 460 corpi senza vita dalle macerie degli edifici crollati portando il bilancio delle vittime accertate a 3.419, ha dichiarato il vice presidente turco Oktay. A questi si aggiungono i 1.602 decessi registrati ine confermati sia dalle autorità di Damasco nelle zone controllate dal regime, sia dai Caschi bianchi in quelle del nordovest in mano all’opposizione. Ma ancora molti sono imentre i feriti sono20mila. Intanto la terra continua a tremare. Sono 312 le ...

Leggi Ancheal confineTurchia e Siria, i morti sono più di 5mila - Un italiano disperso - Una donna e i suoi tre figli salvati dopo 28 ore sotto le macerie Leggi Anchein ...Fin dall'origine dei tempi la fine del mondo avvienelampi e tuoni. Anche questa. Non ci sono nuvole in cielo, ma scoppiano lampi. Ilè una bestia e non capisce n rispetta la bellezza: ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 5mila i morti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto fra Turchia e Siria, le immagini della tragedia Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e in Siria tra edifici rasi al suolo e aiuti da tutto il mondo TGCOM

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 3700 morti ... la Repubblica

Terremoti in Turchia e Siria, è una catastrofe: oltre 4300 morti. Nuova scossa nella notte: 5.5 - Nuove scosse in Turchia, la più forte di magnitudo 5.5, epicentro a Gölbasi - Nuove scosse in Turchia, la più forte di magnitudo 5.5, epicentro a Gölbasi RaiNews

Scosse sicuramente non paragonabili tra loro: l'energia dissipata nell'evento sismico ... Ma è certo che, data la frequenza dei fenomeni, è il terremoto la calamità che preoccupa di più su larga scala ...Perché c’è stato un impatto terremoto Turchia sul petrolio e cosa sta guidando ... Il momento è delicato per il mercato petrolifero, tra le speranze della ripresa della domanda in Cina che può ...