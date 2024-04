L’ Arezzo raggiunge l’obiettivo finale | vittoria 2-1 contro il Sestri Levante

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 29 aprile 2024) Alla vigilia Indiani aveva messoa 53 punti e questo è stato raggiunto. Il significato, per una neopromossa come è l’, non è di poco conto. Vuol dire 8° posto e play off, anche se erano già acquisiti la scorsa settimana. A fare le spese in questa ultima gara della stagione regolare è stato il, già certo della permanenza in categoria, in una gara giocata a viso aperto da entrambe le contendenti. Le foto della partita qui Diciamo subito che non è stata una bella partita. E’ vero che i padroni di casa hanno creato molto ed avuto diverse occasioni ma dobbiamo anche dire che tiri nello specchio della porta, se si eccettuano le due reti se ne contano pochissimi ed il portiere avversario non è mai stato seriamente impegnato. Nel primo quarto d’ora gli amaranto cercano ...