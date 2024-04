Darmian | Inter - non è mai abbastanza! Daremo ancora battaglia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Matteodescrive i propri sentimenti dopo il pomeriggio di festa insieme ai suoi compagni dell’per celebrare la seconda stella. Le parole su Sky Sport 24. – Matteo: «Sono veramente orgoglioso di tutti i miei compagni, di tutti quelli che hanno fatto parte di questo cammino incredibile. Perché ognuno con le proprie qualità, soprattutto umano, hanno reso possibile tutto questo, la festa incredibile. Questo è un momento bellissimo. Quello di sapermi rendere utile in più ruoli è una mia caratteristica, però io cerco di mettermi a disposizione sempre della squadra e del mister. Cerco di allenarmi nel miglior modo possibile e poi di portare quello che faccio e facciamo durante la settimana in campo». – Matteo: «Conte e Inzaghi sono due allenatori che per la mia carriera sono stati e sono ...

