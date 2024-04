Atletica - Noah Lyles non sfrutta un vento esagerato per fare il tempone e intanto divampa un nuovo nome

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024)era l’uomo più atteso all’USATF Bermuda Grand Prix, meeting dileggera andato in scena al Flora Duffy Stadium di Bermuda. Il Campione del Mondo di 100, 200 e 4×100 si è cimentato sul rettilineo, desideroso di scendere sotto il muro dei dieci secondi per la prima volta in stagione, dopo che al debutto si era espresso in 10.01 a Gainesville lo scorso 13 aprile. Il fuoriclasse statunitense ha potuto beneficiare di unfavorevole di addirittura 3,0 m/s (ben oltre il limite consentito dal regolamento di 2,0 m/s per l’omologazione delle prestazioni a fini di record e statistiche), ma la sua volata non è stata straripante. Il velocista più accreditato del momento a livello planetario ha timbrato un 9.96 non memorabile considerando le condizioni, regolando il canadese Aaron Brown (10.09) e il ...