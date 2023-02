No! Questo edificio che crolla “curvando” non riguarda affatto il terremoto in Turchia

Leggi su open.online

(Di martedì 7 febbraio 2023) Circola un video, attribuito alin, in cui undopo essersi “curvato”. In pratica, la scena mostra la facciata della struttura mentre si piega fino are al di sopra di un vialone. Ciò che risulta curioso è il watermark presente nella clip, ossia la firma di un canale Telegram russo già noto per la diffusione di notizie false. Di fatto, tutta questa vicenda nonlae il recente sisma. Per chi ha fretta Si sostiene che il video sia stato registrato ina seguito deldel febbraio 2023. La fonte della pubblicazione, un canale Telegram russo, non riporta alcuna indicazione geografica precisa. Il video risulta registrato in Giappone ...