Cesena calcio | la premiazione allo stadio Manuzzi

(Di domenica 28 aprile 2024), 28 aprile 2024 – A fare gli onori di casa al presidente della Lega Pro Matteo Marani, ospite d'onore all'Orogel Stadium Dinoper la consegna aldella coppa di vincitore del girone, è John Aiello, che sorride compiaciuto, godendosi la celebrazione di un risultato sportivo che ha fatto storia: "Vorrei farvi i complimenti - comincia - per come avete lavorato in questi mesi. La serie C è cresciuta tanto, avete migliorato tante cose". E' certamente migliorata anche la posizione in classifica dei bianconeri, che si apprestano a salutare il resto della compagnia per prendere l'ascensore verso la serie B senza bisogno di passare dalla spirale dei playoff. E probabilmente questa è la principale ragione del buon umore del patron del Cavalluccio, che per l'occasione non si presenta a mani vuote: maglietta bianconera ...