Malagò svela la regola non scritta che ha sbarrato la strada a Sinner come portabandiera alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) "popolarità è andato nella stratosfera, però anche lo sport italiano negli ultimi tre anni è stato tanta roba". Il presidente del Coni Giovanni, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha spiegato la decisione di non fare di Jannikilazzurro per ledel 2024. Il tennista, che parteciperà per la prima volta ai Giochi, sembrava in pole position per portare il tricolore durante la cerimonia di inaugurazione. Ma la scelta è ricaduta su Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo.ha sottolineatolo sport italiano abbia vissuto un momento d'oro negli ultimi 4 anni e cheabbia tutto il tempo per arrivare a essere il volto dell'Italia anche. ...