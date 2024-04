Oltre il trucco c’è di più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024) A volte i piccoli gesti sono quelli pieni di significati. A Ravenna, una volta a settimana gli ospiti di una casa per anziani ricevono la visita di dodici studentesse dell’Accademia di estetica e del benessere che si occupano di loro:, messa in piega e manicure. E’ un progetto che ha diversi risvolti. Intanto, c’è la cura della propria persona da parte degli anziani; poi c’è la possibilità di fare pratica dal lato delle ragazze; infine giovani e meno giovani socializzano, chiacchierano e stanno in compagnia. “Quando ci è stato proposto questo progetto abbiamo accettato subito”, hanno detto Claudio Proni e Eugenio Migliavacca, coordinatori della Rosa dei Venti, la casa per anziani, aggiungendo: “Sapevamo che tutto questo avrebbe avuto un impatto positivo sui nostri ospiti e così è stato. All’inizio erano un po’ restii a provare, adesso sono loro a chiedere: ...