Nba | Boston ok con Tatum a Detroit Golden State vola anche senza Curry | Thunder travolti

(Di martedì 7 febbraio 2023)Steph– e sarà così per ancora qualche settimana –vince e convince. Anzi, dilaga contro i, battuti 141-114 in un match che nel primo quarto si era chiuso col vantaggio di +6 per OKC. La prova degli ospiti però si ferma sui 20 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Non basta contro uno scatenato Klay Thompson, autore di 42 punti con 12/16 da tre. Bene i partner: Jordan Poole chiude con 21 punti e 12 assist mentre Andrew Wiggins si ferma a 18. Un successo prezioso per i Warriors che provano a tenere il ritmo delle prime della classe. I Clippers intanto vincono sul campo dei Nets (116-124). Paul George segna 29 punti, Kawhi Leonard ne aggiunge 24, Zubac si concede una doppia doppia da 19 e 12 rimbalzi. Un’orchestra che funziona e che vanificala prova ...