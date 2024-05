Btp Valore al terzo giorno - sottoscritti 500 milioni

Alla Camera si discute sulla “supercazzola”: Mulè riprende Iaria (M5s) per l’uso del deputato. E Giachetti interviene in difesa del collega - Alla Camera si discute sulla “supercazzola”: Mulè riprende Iaria (M5s) per l’uso del deputato. E Giachetti interviene in difesa del collega - “Avete tirato fuori una supercazzola“. Il deputato del Movimento 5 stelle, Antonino Iaria, è stato ripreso in Aula alla Camera dal presidente di turno Antonio Mulè per aver usato il termine reso famos ...

Playoff Serie B: il grande orgoglio della Gemini Mestre non basta. Montecatini va sul 2 a 0 - Playoff Serie B: il grande orgoglio della Gemini Mestre non basta. Montecatini va sul 2 a 0 - Gli Herons vanno sul 2-0 al termine di una partita tiratissima in cui Mestre ha dimostrato sul campo tutto il suo valore, una forza che ha permesso a Mazzucchelli e compagni di finire avanti il second ...

Germania, terza aggressione a politici di sinistra in pochi giorni. Agguato contro l’ex ministra della Spd Franziska Giffey - Germania, terza aggressione a politici di sinistra in pochi giorni. Agguato contro l’ex ministra della Spd Franziska Giffey - Quelli che inizialmente sembravano dei singoli episodi di violenza e intolleranza, adesso potrebbero trasformarsi in una scia di violenza che sta attraversando la Germania e che ha come obiettivo espo ...