Giordano | Sarò con te sta cercando di far passare la narrazione di De Laurentiis

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il giornalista Antonioè intervenuto a Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport Live’ per parlare del film-documentario sullo scudetto del Napoli “Sarà con te”: «Le emozioni dello scudetto non appartengono allacinematografica ma sono relative a quanto fatto dalla squadra nella passata stagione».: «Ben 23’ dedicati al ko in campionato con il Milan penso sia sbagliato» Il giornalista ha poi continuato: «Qui sono mesi che stadiunasul passato attraverso il patron in persona, a partire da quella dichiarazione secondo cui il Napoli poteva allenarlo chiunque: sembra quasi ci sia un odio verso Luciano Spalletti, artefice di quella vittoria straordinaria. Scene già viste. Il fatto che nel film ci siano ben 23’ dedicati al ko in ...

Giordano: "Ben 23’ del film dedicati al ko col Milan, ADL cerca di far passare una narrazione" - giordano: "Ben 23’ del film dedicati al ko col Milan, ADL cerca di far passare una narrazione" - Il giornalista Antonio giordano è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': "‘Sarò con te’ Le emozioni dello scudetto non appartengono alla narrazione cinematografica ma sono ...

Giordano: "Sono mesi che sta cercando di passare quasi un odio per Spalletti. De Laurentiis faccia l'imprenditore e lasci il calcio a chi lo sa" - giordano: "Sono mesi che sta cercando di passare quasi un odio per Spalletti. De Laurentiis faccia l'imprenditore e lasci il calcio a chi lo sa" - Ultimissime Calcio Napoli - “‘Sarò con te’ Le emozioni dello scudetto non appartengono alla narrazione cinematografica ma sono relative a quanto fatto dalla squadra nella passata stagione. Qui sono m ...

San Nicola, in piazza Libertà vola una Terra di luce: lo show acrobatico è (anche) nella Lingua dei segni – VIDEO - San Nicola, in piazza Libertà vola una Terra di luce: lo show acrobatico è (anche) nella Lingua dei segni – VIDEO - San Nicola, in piazza Libertà vola una Terra di luce: lo show acrobatico è (anche) nella Lingua dei segni - VIDEO ...