(Di mercoledì 8 maggio 2024), 08 mag – (Xinhua) – I prodotti di manifattura artigianale della provincia orientale cinese dellohanno guadagnato popolarita’ durante un evento promozionale tenutosi lunedi’ a, in un contesto in cui l’e la provincia cinese mirano a unapiu’ stretta nel campo dei beni culturali. Piu’ di 20 aziende di artigianato provenienti da diverse citta’ dellohanno esposto oltre 420 serie di prodotti fatti a mano con caratteristiche locali, tra cui ceramiche, costumi tradizionali cinesi “Hanfu” e statuine in argilla. “I prodotti dellosono messaggeri di scambi amichevoli, trasmettendo la bellezza dell’amicizia”, ha affermato Xi Yanchun, funzionaria del governo provinciale. “Ci dedichiamo ad approfondire la ...