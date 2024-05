Chi è Dmitry Khoroshev - che vive sotto lo pseudonimo di LockBitSupp

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Come avevamo raccontato alla fine di febbraio, FBI e le altre agenzie che hanno condotto la cosiddetta “Operazione Cronos” dicevano di essere a conoscenza della vera identità di quel soggetto che si celava dietro al nickname di. Si tratta del leader, di quello sviluppatore e gestore della cybergang criminale LockBit che nel corso degli anni ha messo a segno moltissimi attacchi ransomware nei confronti di moltissime aziende pubbliche e private. Nella giornata di martedì 7 maggio, con una teatralità tipica dei film hollywoodiani, è stato svelato il vero nome:. LEGGI ANCHE > È stata svelata l’identità del leader di LockBit Identità svelata, ma arresto ancora lontano dal divenire realtà. Infatti, il Dipartimento di Giustizia americano ha messo in palio una taglia da 10 milioni di dollari per coloro i quali ...

