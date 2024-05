Roma - sei motorini in fiamme su via dell’Impruneta

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – Alle ore 01:40 circa di questa notte, la Squadra dei Vigili del fuoco 7/A del distaccamento di Ostiense è intervenuta in via,9 per l‘incendio di seiparcheggiati su strada e quattro autovetture danneggiate parzialmente a causa del rogo. Carabinieri sul posto per quanto di loro competenza. Le cause del rogo sono ancora da accertare. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Oggi, Domenica 24 marzo, è in programma a Roma la terza, e anche l’ultima, ecologica del 2024. Iniziativa del Campidoglio per prevenire e contrastare l’inquinamento in città. E per portare avanti l’iniziativa il sindaco Roberto Gualtieri ha emesso ...

Firenze , 9 aprile 2024 – Un incidente a domino, quello che si è verificato stamattina in via Romana vicino al parco di Boboli: un grosso suv Mercedes, per cause ancora da accertare, è andato sbattere contro una fila di motorini parcheggiati, ...

Fiamme nella notte a Roma a ridosso di Via della Magliana. Numerosi veicoli parcheggiati in strada sono stati interessati da un incendio . Ingente il bilancio dei danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco unitamente ai ...

Riparte Asma Zero Week, consulenze specialistiche gratuite in 40 centri - Riparte Asma Zero Week, consulenze specialistiche gratuite in 40 centri - roma (ITALPRESS) - Riparte lunedì 13 maggio Asma Zero week, l'evento nazionale che mette a disposizione consulenze specialistiche gratuite per pazienti con asma non controllato per due settimane, dal ...

Moto, l'industria europea lancia il suo Manifesto. Ecco i cardini: : sicurezza, ambiente e sostenibilità, competitività, R&I, sport motoristici - Moto, l'industria europea lancia il suo Manifesto. Ecco i cardini: : sicurezza, ambiente e sostenibilità, competitività, R&I, sport motoristici - Le principali organizzazioni che rappresentano i motociclisti e l'industria motociclistica europea (Acem, Fema, Fim) celebrano insieme la Giornata dell'Europa lanciando un manifesto ...

Incendio alla Magliana: ciclomotori in fiamme - Incendio alla Magliana: ciclomotori in fiamme - Incendio alla Magliana. Sette i motocicli avvolti dalle fiamme, tre autoveicoli e uno scooter parzialmente danneggiati: è questo il bilancio di quanto avvenuto alle ore 1,40 in via dell’Impruneta. Sul ...