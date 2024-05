I ricavi di Bmw a 36,6 miliardi - accelera l' elettrico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bmw chiude il primo trimestre dell'anno conpari a 36,6di euro, in linea con idello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto è pari a 2,9, in calo del 19,4% rispetto ai 3,66del primo trimestre del 2023. Nei primi tre mesi dell'anno, l'azienda ha consegnato circa 83.000 veicoli completamente elettrici dei suoi marchi Bmw, Mini e Rolls-Royce. Il marchio Bmw ha complessivamente aumentato le vendite del 2,5%. Allo stesso tempo, il margine Enit nel segmento automotive, pari all'8,8%, è rientrato nell'intervallo target dell'8-10%, secondo le indicazioni per l'intero anno. Per l'intero anno 2024, l'azienda prevede che l'impatto netto di volumi, mix di prodotti e prezzi sia leggermente positivo rispetto all'anno precedente. Il gruppo Bmw inizia con "successo il ...