Gentiloni - ' attese procedure su deficit per più di 2 Paesi'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "E' lecito immaginare che ci sono, non un paio ma molti di più, che entreranno in procedura di infrazione" per disavanzo. D'altronde è noto che con la pandemia e la guerra in Ucraina c'è stata una impennata della spesa pubblica". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari Economici Paoloa Skytg24. "Lele decideremo alla fine di giugno grosso modo", ha aggiuntospiegando che, sulla base delle nuove regole fiscali i nuovi piani di bilancio con imembri "saranno discussi tra la fine di giugno e la fine di ottobre".