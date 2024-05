Catania - in macchina aveva nascosto marijuana | nei guai giovane 21enne

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 8, 2024 Costanti sono i servizi di controllo realizzati dalla Polizia Stradale finalizzati, anche, al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti della Sezione di Polizia Stradale di, hanno denunciato uncatanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’atteggiamento nervoso del, che circolava a bordo di un veicolo in compagnia di una donna, ha destato sospetto nei poliziotti tanto da indurli a sottoporli a perquisizione. Il controllo è stato poi esteso anche al veicolo, all’interno del quale è stato rinvenuto nel cruscotto anteriore vicino alla leva del cambio, un involucro in carta stagnola contenente della sostanza stupefacente di tipo ...

