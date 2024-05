EuroAtletica Roma 2024 - cresce l’attesa degli Azzurri | Correre allo Stadio Olimpic - occasione unica

(Di mercoledì 8 maggio 2024)– Un’ emozionante conferenza stampa di presentazioneo, rinnovato nella pista, per i prossimi Europei di Atletica a, dal 7 al 12 giugno (leggi qui). Ieri pomeriggio sono stati gli ospiti presenti, tra cui anche tre. Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), campionessa italiana800 metri, Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), oro ai Mondiali a squadre di marcia con la staffetta mista e Sofiia Yaremchuk (Esercito), primatista italiana di maratona e mezza maratona. Emozionati anche loro neldi scendere in gara e in casa, di fronte a un impianto strapieno di pubblico osannante. Le loro parole – Fonte Fidal/fidal.it Eloisa Coiro: “È emozionante calpestare questa nuova, stupenda pista. Sono nata a...

rischio processo per gli ex amministratori della Roma , tra cui James Pallotta , presidente giallorosso dal 2012 al 2020, e ri Chiesta di archiviazione per l’attuale dirigenza del club tra cui il presidente e il vicepresidente del club, Dan e Ryan ...

Sinner a Roma da rockstar. Al Foro Italico l’abbraccio di migliaia di tifosi. Jannik fa colpo anche quando non gioca - Sinner a roma da rockstar. Al Foro Italico l’abbraccio di migliaia di tifosi. Jannik fa colpo anche quando non gioca - Sinner a roma da rockstar. Al Foro Italico l’abbraccio di migliaia di tifosi. Jannik fa colpo anche quando non gioca.

Cucchi a RBN: “Allegri, Thiago Motta o Conte: prima di scegliere serve chiarezza. Agenzia Governativa Orrida” - Cucchi a RBN: “Allegri, Thiago Motta o Conte: prima di scegliere serve chiarezza. Agenzia Governativa Orrida” - Domenica prossima bianconeri a caccia del pass per la Champions League nel match casalingo con la Salernitana, già retrocessa in Serie B. Tre giorni dopo allo stadio Olimpico di roma la ...

Coldiretti: in 2023 export ortofrutta record a 5,8 miliardi - Coldiretti: in 2023 export ortofrutta record a 5,8 miliardi - roma, 8 mag. (askanews) – Nel 2023 il valore delle esportazioni ... che ha quasi dimezzato le esportazioni in quantità di frutta e verdura italiane in Asia (-47%) a gennaio 2024 rispetto allo stesso ...