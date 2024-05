Leggi tutta la notizia su newsnosh

Il Curioso Caso di RFK Jr. e ilnelNel 2010, Robert F. Kennedy Jr. ha sperimentato gravi problemi di memoria e annebbiamento mentale, spingendo un amico a timorare un tumore cerebrale. Diversi neurologi di fama loconsultato, notando una macchia sulle scansioni cerebrali. Iipotizzarono un tumore e lo prepasero per un intervento chirurgico al Duke University Medical Center. Tuttavia, una chiamata dell'ospedale NewYork-Presbyterian svelò un'inedita diagnosi: un parassitaneldi Kennedy. Un Candidato Presidenziale atipico Ora candidato presidenziale indipendente, Kennedy, settantenne, si distingue per il suo atletismo e la giovinezza in