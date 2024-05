“Non può esserci alcun censura” - Antonello Venditti contro il controllo sui testi rap

Notte prima degli esami, 40 anni dopo: 3 curiosità sul mitico brano di Antonello Venditti - Notte prima degli esami, 40 anni dopo: 3 curiosità sul mitico brano di Antonello venditti - Come canta Ligabue, ci sono certe notti… che non si dimenticano. Notti che, qualsiasi cosa accada, si trasformano in pietre miliari della propria vita. E tra le notti più emozionanti, intense e irresi ...

"Il mercante di Venezia" a Milano con Franco Branciaroli

Milano, 7 mag. (askanews) - Con "Il mercante di Venezia" di William Shakespeare si chiude la stagione di p ...

Antonello Venditti: «La musica pop entri nella Costituzione». Sangiuliano arriva tardi e si perde due canzoni - Antonello venditti: «La musica pop entri nella Costituzione». Sangiuliano arriva tardi e si perde due canzoni - Batte ancora forte, il “Cuore” di Antonello venditti. L'album del cantautore romano compie 40 anni e li festeggia con una riedizione in arrivo il 14 giugno e un tour ...