Baby Reindeer | la vera protagonista della serie Netflix vuol fare causa a Stephen King

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Qual è il confine tra realtà e rappresentazione? Lo sconfinare continuamente tra verità e immaginazione è ciò che ha fatto diuna dellepiù viste e chiacchierate di. Una storia inedita, che racconta lo staldal punto di vista maschile, senza mai tracciare una netta distinzione tra vittima e carnefice. Piace – persino a– anche perché tratta da una vicenda accaduta realmente e adesso sembra che lasia l’unica a non aver apprezzato. Cosa c’entracon? Il re dell’horror, autore di capolavori del brivido come It e Misery non deve morire, ...