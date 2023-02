Insomma, tra Bonaccini e Schlein è sfida all'ultima scheda, con i voti degli esclusi al ballottaggio finale che potrebbero risultare determinanti nella scelta del successore di EnricoEnricoha perso 150 mila tessere in un anno. Sulla vicenda delle tessere false intervengono anche i candidati segretario. " Abbiamo letto di tesseramenti preoccupanti, gonfiati - dice Schlein - ...

Terremoto: Letta, 'distruzione straziante, con il popolo di Turchia, Siria e altre regioni' OlbiaNotizie

Cialente: "Quell'ordinanza svuota-L'Aquila abrogata in una notte" L'Aquila Blog

Nuovo terremoto nel Pd, adesso spuntano anche le tessere gonfiate ilGiornale.it

Il terremoto e il fuoco ForlìToday

LE NOTIZIE DEL GIORNO (ORE 07:30) Lunedì 6 Febbraio EOS Sistemi avanzati scrl

Un terremoto di magnitudo 7.9 della scala Richter si è verificato questa notte in Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Il sisma è stato registrato ...Il terremoto tra Turchia e Siria crea ripercussioni fortissime anche in Italia. Dopo l'allerta tsunami diramata e poi ridimensionata della Protezione Civile, in mattinata è arrivato ...