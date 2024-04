Infettivologi - ' coperture vaccinali in cal - serve rivedere campagna autunnale'

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - "C'è un problema diin Italia. E' emerso anche durante il congresso Escmid Global a Barcellona", l'evento annuale che riunisce i microbiologi eda tutta Europa e non solo, "quella anti-Covid in Italia non è stata molto efficace, si

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - "C'è un problema di coperture vaccinali in Italia. E' emerso anche durante il congresso Escmid Global a Barcellona", l'evento annuale che riunisce i microbiologi e Infettivologi da tutta Europa e non solo, "quella anti-Covid in Italia non è stata molto efficace, ... Continua a leggere>>

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - "C'è un problema di coperture vaccinali in Italia. E' emerso anche durante il congresso Escmid Global a Barcellona", l'evento annuale che riunisce i microbiologi e Infettivologi da tutta Europa e non solo, "quella anti-Covid in Italia non è stata molto efficace, ... Continua a leggere>>

infettivologi, 'coperture vaccinali in calo, serve rivedere campagna autunnale' - 'C'è un problema di coperture vaccinali in Italia. E' emerso anche durante il congresso Escmid Global a Barcellona', l'evento annuale che riunisce i microbiologi e infettivologi da tutta Europa e non ...

Continua a leggere>>

Morbillo, casi nel mondo quasi raddoppiati: 321mila nel 2023 - Nel mondo sono in corso diverse epidemie di morbillo e alcuni focolai sono in aumento. I microbiologi clinici e gli infettivologi europei, e non solo, sono riuniti a Barcellona per l'Escmid Global, il ...

Continua a leggere>>

Morbillo, aumento dei casi. Bassetti: chi può chiedere l'esame sierologico - "Morbillo, cosa può fare il singolo Se non si è stati vaccinati o non si è fatta la malattia, o si hanno dubbi in merito, ...

Continua a leggere>>