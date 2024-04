NWA | Show in Italia il 7 luglio in provincia di Verona - sarà difeso il World Title

(Di lunedì 29 aprile 2024) La NWA sbarcherà inil prossimo 7con “La Notte dei Campioni”, evento in collaborazione con la federazionena Wrestling Megastars. Più precisamente, losi terrà domenica 7, ore 20, presso il Palazzetto delle Muse, Piazzale Aldo Moro, a Bovolone,di. Nell’occasione saranno presenti le star della NWA eanche il. NWA inLa NWA sbarcherà inil prossimo 7 dicon un evento in collaborazione con la Wrestling Megastars. Per l’occasione, per la prima volta in, il NWA ...

Gabry Ponte – Foto di Alessandro TrevesMILANO – Dopo tre indimenticabili show sold-out a Milano, Torino e Bologna che hanno fatto ballare quasi 40.000 persone, Gabry Ponte si prepara a conquistare anche Roma, il 15 giugno in occasione del Rock in Roma, l’ultimo dei 4 eventi per celebrare 25 anni ... Continua a leggere>>

Road to Battiti, le hit estive in tour per la Puglia: a Bari tappa il 4 luglio. Da Annalisa a Elodie: ecco i primi nomi - Il percorso di avvicinamento al Radio Norba Cornetto Battiti Live. La novità della 22esima edizione è l’approdo in prima serata su Canale 5. Il calendario degli eventi: si parte sabato 4 maggio da Fog ...

Rush Summer Fest a Trani con Premiata Forneria Marconi, Nino Frassica e Loredana Bertè - A luglio e agosto a Trani si terrà il Rush Summer Fest organizzato da Gs23Eventi in collaborazione con Rush Eventi, che porterà sul palco allestito in piazza Duomo i concerti della Pfm e di Loredana ...

Symphonika on the Rock per la prima volta a Trieste il 27 luglio al Castello di San Giusto - Dopo il successo del tour nei principali teatri italiani e dell’Est Europa (tre show soldout al Cankarjev Dom di Ljubljana, due soldout alla Lisinski Hall di Zagabria, uno show soldout alla MTS Dvoran ...

