WWE | Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di McIntyre - niente Live Event mentre apparirà in tv

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 29 aprile 2024) Come sappiamo, Drewè fresco di rinnovo con la WWE. Lo scozzesco resterà, dunque, a Stamford per i prossimi anni. Attualmente è alle prese con un problema al gomito e nella giornata di ieri PWInsider aveva evidenziato come si sarebbe preso un periodo di pausa per smaltire l’infortunio. Arrivanoindiscrezione sulla sua situazione. Drew dovrebbe continuare ad apparire nei tv show, pur non lottando, almeno per il momento.Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer, Drewè stato rimosso, per il momento, da tutti idella WWE in modo che possa smaltire il problema al gomito. Lo Scottish Warrior, invece, dovrebbe continuare ad apparire nei tv show, anche se per un periodo potrebbe non ...