L’onorevole Alessandra Ermellino nel Consiglio Nazionale di Centro Democratico

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tarantini Time Quotidianoentra a fare parte deldi. “L’ingresso nel massimo organo politico del partito del, nella scorsa legislatura deputata e componente prima della commissione Difesa e poi della commissione Affari Esteri, assicura un contributo strategico – così in una nota congiunta il presidente di CD Bruno Tabacci e la segretariaMargherita Rebuffoni.“La sua esperienza in campo di politica intersarà preziosa per il partito” – concludono Tabacci e Rebuffoni.“Ho ricevuto la nomina di componente deldi...